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Тутберидзе: когда я пойму, что ничего полезного не приношу, скажу: «Всё, пошла на пенсию»

Тутберидзе: когда я пойму, что ничего полезного не приношу, скажу: «Всё, пошла на пенсию»
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Известный специалист Этери Тутберидзе высказалась о возможном завершении своей тренерской карьеры. По её словам, она не рассматривала этот вариант даже с учётом неучастия российских спортсменов в международных стартах.

«Поднявшись до высшего уровня, ты понимаешь, что обязан быть там. Теперь от тебя ждут только побед. Неважно, на каких стартах, – если этот спортсмен с нами, значит, он должен бороться за медаль. Нельзя понижать планку. Это никогда не закончится. Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, скажу: «Всё, стоп, я пошла на пенсию». Но я пока об этом думать не хочу», – приводит слова Тутберидзе журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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