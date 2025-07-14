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Тутберидзе — о Дэвис: она сказала, что не видит в России тренера, который научит кататься

Тутберидзе — о Дэвис: она сказала, что не видит в России тренера, который научит кататься
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, какая она мать. Специалист также рассказала, почему её дочь, бывшая российская фигуристка Диана Дэвис, приняла решение уехать из Москвы и начала тренироваться в другой стране.

«Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто [Диана] у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у неё есть серьёзные цели, желания, и я уважаю её решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы всё для неё делала. У меня единственный ребёнок.

Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: «Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом», — вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Бомбился мой телефон: «Я поеду — и всё! Мы должны тренироваться там!».
А я говорю: «Ну как ты себе это представляешь? Это очень большое расстояние, я по хлопку туда не доеду. Ничем не смогу помочь». Но она проявила характер, как бы я ни пыталась её переубедить», — сказала Тутберидзе журналу «Мнение редакции может не совпадать».

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