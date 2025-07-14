Тутберидзе: если сложилось, что рядом нет мужчины, надо наслаждаться жизнью как она есть

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о том факте, что не состоит в романтических отношениях. Специалист одна воспитывала дочь Диану Дэвис.

«Конечно, ни одна нормальная женщина не планирует быть матерью-одиночкой. Все девушки видят себя принцессами, которых носят на руках, а вокруг всё прекрасно, как в сказке. Но в жизни складывается так, как есть. Ты не можешь повлиять на все обстоятельства. И ты либо принимаешь свою жизнь и рисуешь теми красками, которые есть, либо превращаешь себя в жертву и в каждом интервью рассказываешь, как тебе тяжело, как ты одинока. Я двигаюсь в другом направлении и прекрасно себя чувствую.

— Есть ощущение, будто вы запретили себе быть по-женски счастливой, выбрав работу. Вы же роскошно выглядите!

— Нормально выглядеть — это тоже работа. Мне 51 год. И я не променяла личную жизнь на работу. Я просто так живу. Мне нравится видеть результат своего труда, и я себя полностью реализую, окружила себя хорошими людьми, не чувствую себя одинокой.

Моё мнение: если по какой‑то причине сложилось так, что нет рядом мужчины, надо просто наслаждаться жизнью как она есть. Нет причин страдать и кого‑то искать — если надо, все найдётся само. Если «сверху» не надо — придёт другое дело, занятие», — сказала Тутберидзе журналу «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.