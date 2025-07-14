Тутберидзе — о детстве: захожу на каток, и говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о проблемах, с которыми она сталкивалась в детстве из-за своей национальности. Она призналась, что подобное отношение в том числе выработало тот характер достигатора, которым славится специалист.

«Я родилась ещё в Советском Союзе, в грузинско-армянской семье. Не знаю, будет ли это открытием, но к детям-нацменам относились иначе. Я со школьной скамьи чувствовала к себе другое отношение. Заходишь на каток, и все говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла». Другое отношение. И ты пытаешься доказать свою значимость, стараешься быть лучшей, так и в школе — тебе пятёрку получить сложнее, чем другим детям. Ты всё время борешься», — сказала Тутберидзе журналу «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.