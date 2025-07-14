Гущина сообщила, что будет вставлять в программу четверной сальхов в олимпийском сезоне

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала об изучении элементов ультра-си. По словам спортсменки, в следующем олимпийском сезоне-2025/2026 она планирует вставить в произвольную программу четверной сальхов. При этом она ещё ни разу не выезжала его чисто на тренировках.

«Из четверных пробовала только сальхов. Старалась на нём сконцентрироваться, потому что тройной мне легче всего даётся из всех прыжков. Чистых и успешных попыток пока не было, на выезд — тоже. Тем не менее очень хочется его добавить в программу на следующий сезон, но будем смотреть по готовности. Это большой риск. Элемент ультра-си даёт бонус и преимущество, если ты исполняешь его чисто, но с падением или недокрутом девочки без четверных могут тебя обкатать. Но я считаю, что надо идти усложняться, надо пробовать что-то новое и рисковать», — приводит слова Гущиной Sport24.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Гущина стала восьмой на чемпионате России в Омске, а также заняла пятое место на финале Гран-при России. На этапах в Магнитогорске и в Москве Ксения стала второй и третьей соответственно. Девушка тренируется и живёт в Санкт-Петербурге.