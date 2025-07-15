ISU отказал фигуристке Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник

Совет Международного союза конькобежцев отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

«Совет ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана», — приводит слова источника агентство ТАСС. Заседание совета ISU проходило 4-5 июля в Лозанне.

Напомним, ранее, в мае 2025 года, Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. Исполком Федерации фигурного катания на коньках не одобрил запрос спортсменки на смену спортивного гражданства, после этого она обратилась в ISU. Таким образом, ученица Евгения Плющенко практически полностью лишилась шансов на то, чтобы соревноваться за Азербайджан в сезоне-2025/2026, она не сможет принять участие в Олимпийских играх в Милане.