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ISU отказал фигуристке Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник

ISU отказал фигуристке Жилиной в переходе в сборную Азербайджана — источник
Вероника Жилина
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Совет Международного союза конькобежцев отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

«Совет ISU отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана», — приводит слова источника агентство ТАСС. Заседание совета ISU проходило 4-5 июля в Лозанне.

Напомним, ранее, в мае 2025 года, Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. Исполком Федерации фигурного катания на коньках не одобрил запрос спортсменки на смену спортивного гражданства, после этого она обратилась в ISU. Таким образом, ученица Евгения Плющенко практически полностью лишилась шансов на то, чтобы соревноваться за Азербайджан в сезоне-2025/2026, она не сможет принять участие в Олимпийских играх в Милане.

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