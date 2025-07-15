Бенуа Ришо: для меня Мишин бог. Его метод и есть основа лучшей прыжковой техники

Французский тренер по фигурному катанию и хореограф Бенуа Ришо высказался о сотрудничестве с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным на сборах в Европе.

«В мире много интересных тренерских школ, но для меня Мишин бог. Нет никого сильнее в технических вопросах, уверен в этом на 100%. Его метод и есть основа лучшей прыжковой техники. Дальше можно надстраивать что-то ещё, но фундамент – это к Мишину. Поэтому я счастлив, что мои фигуристы получают возможность работать с таким великим специалистом. Это дар божий.

Но самое поразительное, что Мишин продолжает учиться! Он не забронзовел, открыт новому, придумывает упражнения и продолжает экспериментировать! Невероятно. Я многому у него учусь. Я ведь начинал как одиночник и ушёл в танцы на льду, потому что моя одиночная карьера была провалом. Может, потому что не встретил такого тренера, как Мишин. Ему тоже с нами интересно. Он говорит, что для него это глоток свежего воздуха, – и ему нравится, как у нас устроена работа. Мне приятно это слышать, не буду скрывать», – сказал Ришо.

Напомним, в этом сезоне Алексей Мишин и его ученики Софья Муравьёва и Евгений Семененко работали в тренировочном лагере Бенуа Ришо в Италии.