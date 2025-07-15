В школе Татьяны Навки появилась новая группа одиночников. В ней тренируется Мария Агаева

Российская фигуристка Мария Агаева сообщила о том, что группа её тренера Веры Латкиной полностью перешла в школу Татьяны Навки.

«Ну что ж, принимаем изменения в жизни! «Армия фигурного катания», спасибо за 4-летнее сотрудничество, за поддержку и помощь. Академия фигурного катания Татьяны Навки рада стать частью школы. Надеюсь на плодотворное сотрудничество», – написала Агаева в своём телеграм-канале.

В комментариях фигуристку спросили, сменила ли она тренера, на что Агаева ответила: «Нет, мы вместе с нашими тренерами и группой перешли».

Ранее в школу Навки в полном составе также перешла группа Светланы Соколовской, тренер по парному катанию Алексей Тихонов вместе с дуэтом Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.