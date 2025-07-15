«Эти ребята — дети, они ни в чём не виноваты». Ришо — о работе с российскими фигуристами

Французский тренер по фигурному катанию и хореограф Бенуа Ришо высказался о работе с российскими спортсменами в период их отстранения от международных стартов.

«Дело в том, что у нас особые отношения с Алексеем Мишиным. Скажем так: возможно, с другими тренерами и их спортсменами я бы сотрудничать сейчас не стал. Но вообще, я не люблю политику и всё, что с ней связано. Ужасные политики есть и во Франции, и в Америке, и в России. Это люди, которые играют нашими жизнями, поэтому я стараюсь держаться от этого подальше и воздерживаться от осуждения. А эти ребята – дети, они ни в чём не виноваты», – сказал Ришо.

Напомним, с 2022 года Бенуа Ришо поставил программы нескольким ученикам Алексея Мишина: дважды работал с Евгением Семененко и Агатой Петровой, создавал программы для Романа Хамзина и для Софьи Муравьёвой. Также Ришо поставил новый произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.