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«Эти ребята — дети, они ни в чём не виноваты». Ришо — о работе с российскими фигуристами

«Эти ребята — дети, они ни в чём не виноваты». Ришо — о работе с российскими фигуристами
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Французский тренер по фигурному катанию и хореограф Бенуа Ришо высказался о работе с российскими спортсменами в период их отстранения от международных стартов.

«Дело в том, что у нас особые отношения с Алексеем Мишиным. Скажем так: возможно, с другими тренерами и их спортсменами я бы сотрудничать сейчас не стал. Но вообще, я не люблю политику и всё, что с ней связано. Ужасные политики есть и во Франции, и в Америке, и в России. Это люди, которые играют нашими жизнями, поэтому я стараюсь держаться от этого подальше и воздерживаться от осуждения. А эти ребята – дети, они ни в чём не виноваты», – сказал Ришо.

Напомним, с 2022 года Бенуа Ришо поставил программы нескольким ученикам Алексея Мишина: дважды работал с Евгением Семененко и Агатой Петровой, создавал программы для Романа Хамзина и для Софьи Муравьёвой. Также Ришо поставил новый произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

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