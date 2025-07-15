Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с вице-чемпионом России Петром Гуменником.

«Ну когда мы на соревнованиях, мы встречаемся, конечно, видимся. Встречи присутствуют с Петром Гуменником (смеётся). Но всему своё время», – сказала Туктамышева в новом выпуске своей рубрики на Okko Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Туктамышеву и Гуменника связывают романтические отношения. Фигуристка опровергла эти слухи.

В июне 2025 года Туктамышева и Гуменник вместе побывали на сборах у Рафаэля Арутюняна в Калифорнии. Туктамышева проходила стажировку в качестве тренера, Гуменник готовился к сезону, ему предстоит выступить на отборочном олимпийском турнире в Пекине в сентябре.