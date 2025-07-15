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«Поработала, знания новые получила». Туктамышева рассказала, как прошла её поездка в США

«Поработала, знания новые получила». Туктамышева рассказала, как прошла её поездка в США
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, как прошла её поездка в США.

«Поездка в США была прекрасная, очень запоминающаяся и эмоциональная. Я побывала и в Гранд-Каньоне, и в парке «Секвойя», ещё и на водопады съездила. Поработала, знания новые получила. Три недели прошли незаметно, и я бы повторила», – сказала Туктамышева в новом выпуске своей рубрики на Okko Sport.

Напомним, Елизавета Туктамышева стажировалась как тренер у Рафаэля Арутюняна в Калифорнии в июне 2025 года. Также к Арутюняну ездил действующий фигурист, двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник. Сейчас фигуристка находится на сборах у французского тренера Флорана Амодио в Турции.

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