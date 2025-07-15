Муравьёва поделилась видеоотрывком новой программы, снятом на сборах Ришо

Российская фигуристка, вице-чемпионка России в женском одиночном катании Софья Муравьёва опубликовала небольшой отрывок новой программы на сезон-2024/2025.

В социальных сетях Софья поделилась коротким видео со сборов Бенуа Ришо в Италии. Этот французский хореограф поставил фигуристке новую произвольную программу. Музыкальное сопровождение постановки пока неизвестно.

Напомним, Софья Муравьёва с весны 2025 года тренируется в группе Алексея Мишина, до этого она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко» и дошла до серебра чемпионата России — 2024.

Команда Алексея Мишина сейчас готовится к сезону на сборах в белорусских Раубичах. Постановщиком новой короткой программы Муравьёвой стал Илья Авербух, фигуристка и хореограф впервые работали вместе.