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Писарев стал единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Писарев стал единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания Москвы
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Евгений Писарев будет единственным кандидатом на выборах главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«К моменту дедлайна кандидатура Писарева была единственной, конкурентов у него нет», — приводит слова пресс-службы федерации ТАСС.

Предыдущим главой Федерации фигурного катания Москвы был Антон Абдурахманов. Он был заочно арестован по подозрению в хищении средств Министерства обороны России. Уголовное дело против Абдурахманова было возбуждено на основании подозрений в мошеннических схемах, связанных с государственными контрактами, на общую сумму более 20 млрд рублей. Сообщается, что до вынесения судебного решения экс-глава выехал из России.

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