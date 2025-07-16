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Тарасова — о назначении Худайбердиевой тренером: ни имени, ни настоящих результатов

Тарасова — о назначении Худайбердиевой тренером: ни имени, ни настоящих результатов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что чемпионка России Елизавета Худайбердиева станет старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию. Специалист назвала это решение непрофессиональным, так как Елизавета за свою спортивную карьеру не добилась больших результатов.

— У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У неё нет многолетней работы.

— Есть мнение, что иногда великим тренером может стать спортсмен, который многого не достиг.
— Но не со сборной команды же начинать. Пусть идёт с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу. У нас все ведущие тренеры работают с юниорами. Она только недавно тренировалась у Жулина, а теперь будет давать ему советы?! Это несерьёзно и непрофессионально, – приводит слова Тарасовой Sport24.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

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