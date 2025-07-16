«Американцы поддавили». Журова объяснила, почему ISU отказ Жилиной в переходе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать российской фигуристки Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.

«Для многих это серьезная соперница, сильная. Те же американцы или комиссия, которая рассматривала, поддавили, возможно, чтобы она не смогла так быстро получить разрешение от ISU. Иногда ни могут разрешить сразу, и такие случаи были. А могут сделать запрет», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.