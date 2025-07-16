Трусова: наш малыш максимально активен. Приходится ловить, куда прикрепить датчики КТГ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) заявила, что прошла несколько процедур, которые позволяют сказать, что их с вице-чемпионом России Макаром Игнатовым ребёнок очень активен.

Фото: Личный архив Трусовой

«Были в Лапино. У меня уже 36 недель и, честно говоря, все это звучит как «уже совсем скоро». У нас была третья процедура КТГ (Кардиотокография – Прим. «Чемпионат»). Наш малыш максимально активен. Иногда приходится даже ловить, куда прикрепить датчики – он вечно в движении. Нам дали интересный прибор, слушать сердцебиение малыша дома, будем пробовать. В общем, полет нормальный», – написала Трусова на личной публикации в своих социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар Игнатовы поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.