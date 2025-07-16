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«Когда узнала новости». Жилина сняла ролик, посвящённый отказу в переходе в Азербайджан

«Когда узнала новости». Жилина сняла ролик, посвящённый отказу в переходе в Азербайджан
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Российская фигуристка Вероника Жилина показала свою реакцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать ей в смене спортивного гражданства. В честь этого спортсменка на личной странице в соцсетях сняла юмористичный ролик, в котором висит на ботике и держится за него руками.

«Когда узнала сегодняшние новости», – подписала публикацию Жилина.

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке. Президент организации Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина является членом сборной России и не может перейти в другую национальную команду. Он подчеркнул, что в федерации не понимают, почему Жилина не выступает на внутренних стартах. После чего фигуристка обратилась в ISU.

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