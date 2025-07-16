Губерниев: сочувствую Жилиной. Люди сами вольны выбирать, где им жить и выступать

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать российской фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.

«Не очень понимаю причины отказа. Если Азербайджан предоставил условия и она хочет за них выступать, пусть идет и выступает. ISU вставляет палки в колеса не только фигуристке, но и России, хотя Жилина уже отрезана от нас. Вернуть ее обратно в сборную России? Мы же нигде не выступаем, только первенства внутри страны и ледовые шоу. По-человечески мне жаль, когда спортсменка не получает этот открепительный талон от федерации. Считаю, что люди сами вольны выбирать, где им жить и выступать. Тем более что Жилина компенсировала траты», – приводит слова Губерниева «Metaratings».

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.