Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Егор Базин ответил на слова Тарасовой о непригодности Худайбердиевой быть тренером сборной

Егор Базин ответил на слова Тарасовой о непригодности Худайбердиевой быть тренером сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин вступился за свою партнёршу Елизавету Худайбердиеву. Ранее стало известно, что девушку назначили старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию. На это жёстко отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Специалист назвала это решение непрофессиональным, так как Елизавета за свою спортивную карьеру не добилась больших результатов.

«Видимо, нету понимания, что именно делает тренер сборной: административная и стратегическая работа, совмещённая с работой с документами, никак не должна пересекаться или поддерживаться только исходя из личных результатов в спорте. Эта обычная девочка имеет два разных высших образования, и человек, который находится около 20 лет в структуре спорта», — написал Базин на личной странице в социальных сетях.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

Материалы по теме
Тарасова — о назначении Худайбердиевой тренером: ни имени, ни настоящих результатов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android