Егор Базин ответил на слова Тарасовой о непригодности Худайбердиевой быть тренером сборной

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин вступился за свою партнёршу Елизавету Худайбердиеву. Ранее стало известно, что девушку назначили старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию. На это жёстко отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Специалист назвала это решение непрофессиональным, так как Елизавета за свою спортивную карьеру не добилась больших результатов.

«Видимо, нету понимания, что именно делает тренер сборной: административная и стратегическая работа, совмещённая с работой с документами, никак не должна пересекаться или поддерживаться только исходя из личных результатов в спорте. Эта обычная девочка имеет два разных высших образования, и человек, который находится около 20 лет в структуре спорта», — написал Базин на личной странице в социальных сетях.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.