«Её никто из России не прогонял». Тарасова — об отказе ISU Жилиной в смене гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать российской фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.

«Я думаю, что у Вероники Жилиной есть варианты продолжения своего развития в России. Её же никто из страны не прогонял. Это она приняла такое решение и хочет выступать за другую страну. Но это ведь всё делает ISU, они закрывают для воспитанниц российского фигурного катания любую возможность выступать за другую страну. Они просто закрывают нас, Россию. И ведь мы уже четыре года не выступаем нигде, это решение – сугубо влияние политики. И сейчас они нам опять показали, что всё зависит не от нас, а от них», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.