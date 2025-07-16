Вероника Жилина планирует переехать с семьёй в Азербайджан в ближайшее время

Появились новые подробности о том, что планирует делать российская фигуристка Вероника Жилина, которой ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в смене спортивного гражданства на азербайджанское. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

17-летняя спортсменка не будет возвращаться на российские старты. Она продолжит тренировки, но станет выступать только на международных соревнованиях, когда ситуация с переходом официально разрешится.

Также имеется информация, что Жилина планирует в ближайшее время переехать с семьёй в Азербайджан, паспорт этой страны у неё уже есть.

Кроме того, стало известно, что Жилина не будет обжаловать решение ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS). Понимая, что у неё уже нет шансов попасть на ближайшую Олимпиаду 2026 года, она хочет расстаться с Федерацией фигурного катания катания на коньках России (ФФККР) мирным путём и просто дождаться официального открепления, которое предположительно, произойдёт в мае 2026 года.

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, заявив, что в федерации не понимают, почему Жилина не выступает на внутренних стартах. После этого фигуристка обратилась в ISU.