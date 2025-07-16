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Трусова — Игнатову: ревную ли я тебя к фигуристкам? Ко всем людям, ко всем девушкам

Трусова — Игнатову: ревную ли я тебя к фигуристкам? Ко всем людям, ко всем девушкам
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов в новом видео, опубликованном на личной странице в соцсетях, ответили на вопросы своих подписчиков.

– Хотелось всё бросить и жить уехать в лес? Без интернета, без людей – только собаки и чай.
Александра: Не. У меня, чтобы полностью без цивилизации, такого не было никогда. Я так не люблю. Вот уехать на Мальдивы – да, вот это хорошо было бы.
Макар: В лесу же лучше. Природа.

– Ревновали друг друга к другим фигуристам и фигуристкам?
Макар: Не было.
Александра: Было, конечно. Я ревную ко всем.
Макар: Ко всем фигуристкам меня ревнуешь?
Александра: Ко всем людям. Ко всем девушкам.

– Спорили, с чьим характером будет ребёнок?
Макар: Прямо так, чтобы спорить, – нет. Не было.
Александра: Мне кажется, что мы не спорили. Я просто надеюсь, что [ребёнок будет] с характером Макара.

– [Было ли, что] начали ссориться, а потом забыли, из-за чего?
Макар: Ну, у меня да. Иногда вообще не понимаю, чего ссориться изначально.
Александра: Не, я всегда помню, из-за чего. Я всегда всё помню, ха-ха.

– Хотелось бросить фигурное катание?
Макар: Было. В 12-13, когда коленки болели.
Александра: Ну, у меня тоже было. Но у меня наоборот, не в детстве. В более взрослом возрасте.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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