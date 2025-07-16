16-летняя Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония

16-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония. Об этом сообщается в списке дисквалифицированных российских спортсменов от российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлится до 18 апреля 2028 года.

Ранее Надежда Понтелеенко пропускала сезон из-за проблем с сердцем, связанных с врождённым заболеванием. Спортсменка регулярно проходила медицинские обследования.

Отметим, что фигуристка занимается в Санкт-Петербурге в группе одиночника чемпиона России Владислава Дикиджи. Её тренером является Олег Татауров.

Понтелеенко становилась призёром чемпионата России и победительницей Гран-при.