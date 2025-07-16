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Трусова и Игнатов — о съёмках в фильме «Нейробатя: нам уже поступают новые предложения

Трусова и Игнатов — о съёмках в фильме «Нейробатя: нам уже поступают новые предложения
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала участие в фильме «Нейробатя», в котором фигуристка сыграла вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

«Уже завтра во всех кинотеатрах страны выходит комедия «Нейробатя», в которой мы с Макаром сыграли эпизодические роли – камео. Это был наш первый опыт съёмок в кино. Но мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, потому что уже поступают новые предложения. А хотели бы вы видеть нас с Макаром на большом экране или в каком-нибудь сериале?» – написала в своём телеграм-канале призёр Олимпийских игр Трусова.

Ранее спортсменка выкладывала фотографию со съёмок.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года, а зимой текущего года стало известно о беременности девушки.

Фото: Личный архив Трусовой

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