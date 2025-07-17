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Валиева: много шума вокруг новых правил в интернете. Они защищают нас от реальной угрозы

Валиева: много шума вокруг новых правил в интернете. Они защищают нас от реальной угрозы
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала выдвинутый Госдумой закон о введении ответственности за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN. По словам девушки, такие правила, наоборот, защищают пользователей от угрозы.

«Знаете, как-то много шума в последнее время вокруг новых правил в Интернете. Все вдруг забеспокоились — а не начнут ли теперь следить за каждым нашим шагом в Сети? Лично я всегда стараюсь разобраться в вопросе, а не бить тревогу, прочитав какой-то жёлтый заголовок.

Например, новый законопроект затрагивает лишь тех, кто намеренно ищет запрещённую информацию. Вы же понимаете — если человек СПЕЦИАЛЬНО ищет что-то запрещенное — это уже не просто «интерес», верно? Вот именно про такие случаи и говорят новые правила!

Я сама сначала насторожилась — ну как же, интернет всегда был пространством свободы. Но потом подумала: а свобода ли это — когда кто-то может спокойно искать способы причинить вред другим? В реальной жизни за подобное сразу привлекают к ответственности, почему в интернете должно быть иначе?

При этом если вы случайно кликнули на что-то — никто вас штрафовать не будет. Речь именно о сознательном поиске действительно опасных вещей. Мне кажется, это как с правилами дорожного движения. Мы же не возмущаемся, что нельзя ехать на красный свет? Потому что понимаем — это для нашей же безопасности. Так и здесь: несколько разумных ограничений, которые защищают всех нас от реальной угрозы!» — написала Валиева на личной странице в социальных сетях.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может начать тренироваться уже в октябре текущего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.

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