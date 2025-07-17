Жулин: Степанова и Букин тяжело восприняли факт, что на Олимпиаде их точно не будет

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о том, что его подопечные, танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин очень тяжело восприняли факт своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. При этом специалист надеется, что дуэт войдёт в сезон.

«Поскольку никаких международных стартов нет, наше цель на сезон — выиграть все в нашей стране. Желаю побед моим парам. Александра Степанова и Иван Букин на льду, работают, они в достаточно хорошем настроении. Они очень тяжело восприняли тот факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар. Я в такой ситуации не бывал, а они уже второй раз. И главное, что им ничего не объясняют.

Но я просто уважаю их за то, что они восприняли это очень мужественно. Пока они не снижают к себе требований, ходят на тренировки. Надеюсь, что они войдут в этот сезон, позабыв неприятную ситуацию с Олимпийскими играми, будут работать и радовать наших зрителей", – приводит слова Жулина МАФК.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.