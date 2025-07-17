Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин: Степанова и Букин тяжело восприняли факт, что на Олимпиаде их точно не будет

Жулин: Степанова и Букин тяжело восприняли факт, что на Олимпиаде их точно не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о том, что его подопечные, танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин очень тяжело восприняли факт своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. При этом специалист надеется, что дуэт войдёт в сезон.

«Поскольку никаких международных стартов нет, наше цель на сезон — выиграть все в нашей стране. Желаю побед моим парам. Александра Степанова и Иван Букин на льду, работают, они в достаточно хорошем настроении. Они очень тяжело восприняли тот факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар. Я в такой ситуации не бывал, а они уже второй раз. И главное, что им ничего не объясняют.

Но я просто уважаю их за то, что они восприняли это очень мужественно. Пока они не снижают к себе требований, ходят на тренировки. Надеюсь, что они войдут в этот сезон, позабыв неприятную ситуацию с Олимпийскими играми, будут работать и радовать наших зрителей", – приводит слова Жулина МАФК.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.

Материалы по теме
Нашим фигуристам ещё повезло с нейтральным статусом? В других видах ситуация плачевнее
Нашим фигуристам ещё повезло с нейтральным статусом? В других видах ситуация плачевнее
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android