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Марк Кондратюк стал единственным фигуристом-кандидатом в Комиссию спортсменов ОКР

Марк Кондратюк стал единственным фигуристом-кандидатом в Комиссию спортсменов ОКР
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Чемпион России, Европы и призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях Марк Кондратюк стал кандидатом в Комиссию спортсменов в Олимпийский комитет России (ОКР). Отметим, что в списке он — единственный представитель фигурного катания.

На сайте организации описано, как будут проходить выборы. В августе в течение трёх недель в качестве выборщиков выступят около 400 спортсменов — действующих чемпионов России по всем олимпийским дисциплинам. Каждый из них может отметить не более 10 человек из списка в бюллетене. После окончания голосования 10 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав Комиссии по решению Президента ОКР.

Цель работы Комиссии — заботиться о спортсменах, помогать им решать различные вопросы, формировать и доносить их мнение до руководства спортивных организаций. Она помогает делать спорт честнее, безопаснее и комфортнее для атлетов.

Напомним, по итогу сезона-2023/2024 Кондратюк стал самым высокооплачиваемым фигуристом года.

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