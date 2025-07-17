Щербакова, Плющенко, Рудковская и Костылева с мамой вместе сходили в Мариинский театр

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева показала, как сходила в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Она сообщила, что компанию ей составила её мама Ирина, тренер академии, где она занимается, Евгений Плющенко, его жена продюсер Яна Рудковская и сын Гном Гномыч (Александр Плющенко). Также мероприятие посетила олимпийская чемпионка 2018 года Анна Щербакова, которая после беременности Александры Трусовой заняла место примы в шоу Плющенко.

Фото: Личный архив Костылевой

«Первый раз была в Мариинском театре. Сегодня мне посчастливилось увидеть балет «Баядерка» в Царской ложе с моими друзьями и моим тренером. Спасибо Евгению Викторовичу и Яне Александровне за волшебный вечер в Санкт-Петербурге», — написала на личной странице в социальных сетях Костылева.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с «Академией Плющенко». К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.