Евгений Плющенко опубликовал совместное видео со скандальной мамой Елены Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, владелец академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко опубликовал видео со скандальной мамой своей подопечной, чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой.

В ролике Елена Костылева и сын Плющенко Александр (Гном Гномыч) в костюмах для шоу сидят на земле вместе с Евгением. К ним подходит мама Елены — Ирина Костылева — со стаканом в руках.

Ирина. Ребят, а чё это вы тут делаете?

Елена. Мы тизер для «Белоснежки» снимаем.

Евгений. Мам Ир, а вы чё тут делаете?

Ирина. Чаёчек с малиной попиваю.

«Чай с малинкой» от мамы Иры! #ктознаеттотпоймет», — подписал публикацию Плющенко.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с «Академией Плющенко». К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.