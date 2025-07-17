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Евгений Плющенко опубликовал совместное видео со скандальной мамой Елены Костылевой

Евгений Плющенко опубликовал совместное видео со скандальной мамой Елены Костылевой
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Двукратный олимпийский чемпион, владелец академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко опубликовал видео со скандальной мамой своей подопечной, чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой.

В ролике Елена Костылева и сын Плющенко Александр (Гном Гномыч) в костюмах для шоу сидят на земле вместе с Евгением. К ним подходит мама Елены — Ирина Костылева — со стаканом в руках.

Ирина. Ребят, а чё это вы тут делаете?
Елена. Мы тизер для «Белоснежки» снимаем.
Евгений. Мам Ир, а вы чё тут делаете?
Ирина. Чаёчек с малиной попиваю.

«Чай с малинкой» от мамы Иры! #ктознаеттотпоймет», — подписал публикацию Плющенко.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с «Академией Плющенко». К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

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