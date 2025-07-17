«Босс всегда прав. Жалость — унижение». Тутберидзе — о принципах работы в своей группе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о принципах работы в своей группе. По её словам, она не принимает жалость в тренировочном процессе. Кроме того, специалист уверена, что знающий тренер всегда прав.

«Могу быть в гневе, но обычно с теми людьми, с которыми работаю. Я требовательная. Мы работаем вместе, значит, должна быть дисциплина. Каждому сотруднику следует понимать, что нужно выполнить свою работу. Конечно, я могу сказать что-то строже, чем нужно было, но не думаю, что прямо-таки перегибаю палку. А вообще, ха-ха, пункт первый: босс всегда прав. Если босс не прав, смотри пункт первый.

В России так уж исторически сложилось: принято или жалеть, или критиковать. И часто окружающие, а потом и сами спортсменки начинают примерять на себя именно роль жертвы. Потому что на жалость у нас легче откликаются. Получается, спорт — это какое-то добровольное насилие. Чего себя жалеть? Жалость — это унижение, и для меня это неприемлемо», — приводит слова Тутберидзе журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников — победители множества соревнований: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.