«Он здесь ни при чём». Тарасова — о желании учениц Плющенко выступать за другие страны

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что многие ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко меняют спортивное гражданство. Несколько дней назад Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отказать российской фигуристке Веронике Жилиной выступать за Азербайджан. Ранее поменять страну удалось Софье Самоделкиной и Софье Титовой, которые перешли в Казахстан и Армению соответственно.

«Плющенко сделал Жилину одной из лучших [в России], а за лучшую надо очень серьёзно бороться. А в другой стране она сразу станет лучшей и поедет на чемпионаты Европы и мира без отбора. Просто она решила, что будет работать в другом месте. Не она, конечно, её родители. Плющенко здесь ни при чем.

А взялись переходить, потому что наши спортсмены сидят [без международных стартов], их никто в ISU не пускает на соревнования. В других странах их готовы сразу отвезти на чемпионаты Европы и мира. Они у них будут единственные и неповторимые. Вот они что делают? Мы готовим, а нашим трудом пользуется Европа», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».