Тутберидзе: как только спортсмены добиваются результатов, то забывают, кто их туда привёл

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что её спортсмены редко благодарят штаб за проделанную работу. Некоторые из фигуристов, которые добились по-настоящему больших результатов, даже не здороваются.

«В моей работе важно понимать, что спортсмены и родители — они все сложные. Как только они добиваются серьёзных результатов, то сразу забывают, кто их туда привёл. Тут главное, не ждать благодарности. Никогда.

Тут нужно задать себе вопрос и честно на него ответить: а если бы я знала, что спортсмен, завоевав олимпийскую медаль, через два дня перестанет со мной здороваться и будет делать вид, что меня не знает, я бы проделала тот же путь или не стала бы вкладываться?

И мой ответ: да, я бы прошла тот же путь. Вложилась бы точно так же. Потому что я делаю это в первую очередь только для себя, чтобы себя уважать и не сожалеть об упущенной возможности», — приводит слова Тутберидзе журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.