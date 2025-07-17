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Тутберидзе: как только спортсмены добиваются результатов, то забывают, кто их туда привёл

Тутберидзе: как только спортсмены добиваются результатов, то забывают, кто их туда привёл
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что её спортсмены редко благодарят штаб за проделанную работу. Некоторые из фигуристов, которые добились по-настоящему больших результатов, даже не здороваются.

«В моей работе важно понимать, что спортсмены и родители — они все сложные. Как только они добиваются серьёзных результатов, то сразу забывают, кто их туда привёл. Тут главное, не ждать благодарности. Никогда.

Тут нужно задать себе вопрос и честно на него ответить: а если бы я знала, что спортсмен, завоевав олимпийскую медаль, через два дня перестанет со мной здороваться и будет делать вид, что меня не знает, я бы проделала тот же путь или не стала бы вкладываться?

И мой ответ: да, я бы прошла тот же путь. Вложилась бы точно так же. Потому что я делаю это в первую очередь только для себя, чтобы себя уважать и не сожалеть об упущенной возможности», — приводит слова Тутберидзе журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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