Роднина — об отмене Fan ID: в России многое воспринимают в штыки, а потом понимают логику

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о паспорте болельщика — Fan ID, который с сезона-2022/2023 стал обязательным для посещения матчей РПЛ. Ранее Государственная Дума РФ на одном из заседаний отклонила законопроект, которым предлагалось отменить систему идентификации зрителей на футбольных стадионах.

«Мы приняли такой закон, неправильно будет сейчас это все отменять. На трибунах стало более безопасно. Это не выдумка или требование, карта болельщика работает на пользу практически везде. Очень многое у нас в стране воспринимается в штыки, но проходит время, и люди понимают, что есть логика, и нормально оценивают то, что раньше воспринимали по‑другому», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».