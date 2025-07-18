Трусова: люблю ливень, но никак не могу под него попасть. То каток, то студия

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) заявила, что сильно любит дождливую погоду. В честь этого она опубликовала новые фотографии под дождём, на которых она изображена беременной, с большим животом.

Фото: Личный архив Трусовой

Фото: Личный архив Трусовой

«После мастер-класса Макара пошли ужинать. Лил дождь. Я решила не прятаться под зонт. Просто надела кепку Макара. Люблю дождь. Люблю ливень. Он уже столько дней подряд — а я всё никак не могу под него попасть: то каток, то студия, то ещё что-то. А так хочется… Сейчас смотрю на эти фотки и думаю — классно было, хоть мы были и уставшие. Просто решила поделиться… мысли вслух», – подписала Трусова публикацию на личной странице в соцсетях.

Напомним, Александра и Макар Игнатовы поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.