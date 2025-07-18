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Тарасова: представляю Медведеву и Туктамышеву тренерами. Мне кажется, эти девочки смогут

Тарасова: представляю Медведеву и Туктамышеву тренерами. Мне кажется, эти девочки смогут
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что видит в двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и чемпионке мира и Европы Елизаветы Туктамышевой хороших тренеров в будущем.

«Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Мне кажется, эти девочки смогут. Они свои знания и опыт будут отдавать ученикам. Считаю, Медведевой не рано начинать тренерскую карьеру. Она же не всё время будет работать тренером. А потенциал Туктамышевой в роли тренера оценю очень высоко. Она продвинутая, взрослая и умная девочка. У неё тренер Алексей Николаевич Мишин, который её многому научил. Может, они будут работать в школах: одна у Этери Тутберидзе, вторая вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным. Медведева и Туктамышева — заслуженные мастера спорта, чемпионки!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

25-летняя Медведева не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. 28-летняя Туктамышева не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере.

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