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Фото: Алина Загитова показала собирательный образ своих хейтеров в виде монстра

Фото: Алина Загитова показала собирательный образ своих хейтеров в виде монстра
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала фотографию, на которой изображён собирательный образ её хейтеров. На самом деле это отрицательный персонаж из ледового шоу Загитовой «Ассоль», которое прошло в конце июня в Санкт-Петербурге. Этот монстр появляется на льду в середине шоу, когда главная героиня – Ассоль – подвергается буллингу.

Фото: Личный архив Загитовой

«Мой собирательный образ хейтеров», – подписала публикацию Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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