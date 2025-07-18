Диана Дэвис: Глеб Смолкин пробудил во мне страсть к фигурному катанию

Грузинская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным, заявила, что именно он пробудил в ней страсть к фигурному катанию. По словам спортсменки, до встречи с партнёром она не получала удовлетворение от дела своей жизни.

«Поначалу у меня не было особого выбора: мама просто приводила меня на каток и мне приходилось кататься. Хотя сперва я этого не хотела. Каждый раз, когда она меня туда приводила, я сразу же начинала плакать. С возрастом мне понравилось прыгать, учить новые тройные, заставлять себя. До перехода в танцы я могла приземлить все тройные и каскады три-три на тренировках, хотя это не всегда получалось на соревнованиях.

Я даже несколько недель пробовала кататься в паре, потому что очень хотела, но мама не восприняла это всерьёз. Она считала, что я вырасту слишком высокой, поэтому отдала меня в танцы. И, честно говоря, думаю, что по-настоящему я полюбила фигурное катание, когда встала в пару с Глебом. После года катания с ним я влюбилась в этот вид спорта. Так что если и есть человек, который пробудил во мне страсть к фигурному катанию, то это Глеб», – приводит слова Дэвис Fs.rose.news.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года представляют сборную Грузии, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где финишировали на 14-м месте. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.