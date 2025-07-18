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Алина Загитова вспомнила своё путешествие в Париж, опубликовав новые фото

Алина Загитова вспомнила своё путешествие в Париж, опубликовав новые фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые кадры с прогулки по столице Парижа (Франция). Спортсменка ездила в самый романтичный город мира в конце апреля нынешнего межсезонья.

«Париж...» — загадочно подписала эти публикации Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2025 году Загитова представила новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого прошла в Санкт-Петербурге в июне. В мероприятии поучаствовали Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов.

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