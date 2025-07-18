В ISU прокомментировали отказ в переходе фигуристки Жилиной в сборную Азербайджана

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал отказ российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Соответствующий совет состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.

«ISU получил от Федерации зимних видов спорта Азербайджана разрешение на изменение статуса члена ISU для фигуристки Вероники Жилиной, чтобы она могла представлять Азербайджан на будущих соревнованиях ISU, поскольку ранее выступала за Россию. В соответствии с правилами вопрос был рассмотрен Советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, Совет ISU принял решение отклонить заявку», — приводит слова пресс-службы организации «ВсеПроСпорт».