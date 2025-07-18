Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ISU прокомментировали отказ в переходе фигуристки Жилиной в сборную Азербайджана

В ISU прокомментировали отказ в переходе фигуристки Жилиной в сборную Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал отказ российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Соответствующий совет состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.

«ISU получил от Федерации зимних видов спорта Азербайджана разрешение на изменение статуса члена ISU для фигуристки Вероники Жилиной, чтобы она могла представлять Азербайджан на будущих соревнованиях ISU, поскольку ранее выступала за Россию. В соответствии с правилами вопрос был рассмотрен Советом ISU. После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, Совет ISU принял решение отклонить заявку», — приводит слова пресс-службы организации «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Очень расстроена, жила этой мечтой». Жилина — об отказе ISU в смене гражданства
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android