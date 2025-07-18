Тарасова: много ли в мире ОИ чемпионов, которые вкалывают с детьми? Никто. Кроме Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Вы сами посудите, много ли у нас в мире олимпийских чемпионов, которые работают вот так каждый день, вкалывают с детьми, тренерами. Никто. Не найдёте. А Женя пошёл и работает. Я его за это очень уважаю», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Плющенко вместе со своей женой Яной Рудковской владеет академией «Ангелы Плющенко». Сейчас там тренируются вице-чемпион России Макар Игнатов, чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, победитель кубка России среди юниоров Никита Сарновский. В это межсезонье к бывшему тренеру Плющенко Алексею Мишину перешла вице-чемпионка России Софья Муравьёва.