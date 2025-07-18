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Медведева покажет шоу-дискотеку на льду с участием Загитовой

Медведева покажет шоу-дискотеку на льду с участием Загитовой
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева представит авторское шоу-дискотеку на льду. В шоу будут участвовать известные фигуристы, среди которых и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Это не просто шоу, а большая дискотека на льду, где музыка не отпускает ни на минуту. В этом году мы решили построить танцпол прямо на трибунах, чтобы зрители не только смотрели номера, но и могли танцевать вместе с нами. Такого до нас ещё никто не делал. Хочется, чтобы каждый почувствовал себя частью вечеринки, где лёд и трибуны живут одним ритмом», — приводит слова представителей спортсменки ТАСС.

Организаторы планируют построить для зрителей специальный танцпол на трибунах. На льду спортсмены выступят под известные хиты 2000-х. Список приглашённых артистов объявят позднее.

Помимо Медведевой и Загитовой, в шоу будут участвовать Алексей Ягудин, Александра Игнатова (до замужества — Трусова), Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артём Федорченко.

Ранее премьера шоу «Ассоль» состоялась у Алины Загитовой 27 июня в Санкт-Петербурге. Тогда в нём участвовала Евгения Медведева. Теперь собственное шоу-дискотеку в стиле 2000-х двукратная чемпионка мира представит 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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