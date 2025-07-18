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«Восхищаюсь пилотами Формулы-1». Диана Дэвис рассказала, что следит за автогонками

«Восхищаюсь пилотами Формулы-1». Диана Дэвис рассказала, что следит за автогонками
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Представительница Грузии фигуристка Диана Дэвис ответила на вопрос о спортсменах, которыми восхищается.

– Был ли фигурист, который вдохновлял тебя в детстве?
– У меня не было конкретного фигуриста, которым бы я восхищалась, но мне всегда нравилось смотреть выступления, в которых были сильные эмоции и связь с музыкой. Такое катание всегда пробуждало у меня разные чувства.

– Есть ли спортсмены – из фигурного катания или других видов, – которыми ты восхищаешься?
– Я невероятно восхищаюсь гонщиками Формулы-1 – внимательно слежу за этим видом спорта. Их реакция, координация и способность сохранять полное спокойствие в экстремальных условиях просто невероятны. Это совершенно иная концентрация и сила духа, и это меня действительно вдохновляет, – приводит слова Дэвис Figure Scating.

Диана Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. С 2023 года они представляют Грузию, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где финишировали на 14-м месте. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

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