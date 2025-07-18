Мама Костылевой: Рудковская для Лены — как фея-крёстная из сказки «Золушка»

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина высказалась об известном продюсере Яне Рудковской. 13-летняя фигуристка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«НИ-ЧЕ-ГО бы не было, если бы не генератор идей и воплотитель их в жизнь – Яна Александровна Рудковская. Яна любит свою профессию. И делает всё с любовью. Она генератор, автор и спонсор своих идей. Которые она доводит до фееричного финала. Я благодарна ей за то, что она взяла Лену в свой проект. Кто-то на Новогодних шоу сказал, что Яна Александровна в жизни для Лены как Фея-крестная из сказки «Золушка» Спасибо за сказку наяву», – написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, связанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.