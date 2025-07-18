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Тарасова — о совместных шоу Загитовой и Медведевой: дуэт хороший. Они вместе и выступали

Тарасова — о совместных шоу Загитовой и Медведевой: дуэт хороший. Они вместе и выступали
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой поучаствовать в ледовых шоу друг друга.

«Я не смотрела шоу Загитовой, не ездила в Питер, буду смотреть шоу Медведевой. Девочки имеют право делать шоу. Дуэт, конечно, хороший. Они вместе и выступали [во время спортивной карьеры]. Это было удовольствие – на них смотреть. Они выдающиеся наши спортсменки, чемпионки. Это прекрасно. Если она [Женя] меня пригласит, то, конечно, [приду]. Желаю полных трибун», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее девушки вместе приняли участие в шоу Загитовой «Ассоль». В сентябре Алина присоединится к шоу Евгении в Москве.

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