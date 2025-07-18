Мама Костылевой: причина, по которой мы остались у Плющенко — это Рудковская

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина заявила, что её дочь рассматривала уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако причина, по которой они решили остаться, заключается в жене Евгения, известном продюсере Яне Рудковской. По словам мамы, она сделала для 13-летней фигуристки много добрых дел.

«Причина, по которой мы остались в «Ангелах Плющенко» на второй сезон, — это в первую очередь Яна Александровна. И то, что она сделала для Лены. Никто и никогда ничего подобного не делал для Лены. Не тратил на неё столько материальных средств и своего внимания. И почему я должна об этом умолчать? А то, что Рудковская — профи с большой буквы, можно даже не говорить», — написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.