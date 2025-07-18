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Мама Костылевой: причина, по которой мы остались у Плющенко — это Рудковская

Мама Костылевой: причина, по которой мы остались у Плющенко — это Рудковская
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Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина заявила, что её дочь рассматривала уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако причина, по которой они решили остаться, заключается в жене Евгения, известном продюсере Яне Рудковской. По словам мамы, она сделала для 13-летней фигуристки много добрых дел.

«Причина, по которой мы остались в «Ангелах Плющенко» на второй сезон, — это в первую очередь Яна Александровна. И то, что она сделала для Лены. Никто и никогда ничего подобного не делал для Лены. Не тратил на неё столько материальных средств и своего внимания. И почему я должна об этом умолчать? А то, что Рудковская — профи с большой буквы, можно даже не говорить», — написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

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