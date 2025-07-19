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Появилось расписание турнира, где российские фигуристы будут бороться за квоты на ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание турнира в Пекине (Китай), на котором российские фигуристы будут бороться за право выступать на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Турнир пройдёт с 18 по 21 сентября. Соревновательная часть начнётся 19 сентября. Российские фигуристы примут участие в личных турнирах у мужчин и женщин.

Фигурное катание. Расписание квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026. Пекин:

19 сентября.

Танцевальные пары. Ритм-танец.

Пары. Короткая программа

Женщины. Короткая программа

20 сентября.

Мужчины. Короткая программа

Пары. Произвольная программа.

Женщины. Произвольная программа.

21 сентября.

Танцевальные пары. Произвольный танец.

Мужчины. Произвольный танец.

Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе. В женском одиночном турнире примет участие Аделия Петросян, а в мужском Пётр Гуменник, их запасные – Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.