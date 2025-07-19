Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появилось расписание турнира, где российские фигуристы будут бороться за квоты на ОИ-2026

Появилось расписание турнира, где российские фигуристы будут бороться за квоты на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание турнира в Пекине (Китай), на котором российские фигуристы будут бороться за право выступать на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Турнир пройдёт с 18 по 21 сентября. Соревновательная часть начнётся 19 сентября. Российские фигуристы примут участие в личных турнирах у мужчин и женщин.

Фигурное катание. Расписание квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026. Пекин:

19 сентября.
Танцевальные пары. Ритм-танец.
Пары. Короткая программа
Женщины. Короткая программа

20 сентября.
Мужчины. Короткая программа
Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.

21 сентября.
Танцевальные пары. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольный танец.

Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе. В женском одиночном турнире примет участие Аделия Петросян, а в мужском Пётр Гуменник, их запасные – Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Жилиной отказали в ISU, но за Россию выступать она не будет. Что теперь делать фигуристке?
Жилиной отказали в ISU, но за Россию выступать она не будет. Что теперь делать фигуристке?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android