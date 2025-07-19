Появилось расписание турнира, где российские фигуристы будут бороться за квоты на ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание турнира в Пекине (Китай), на котором российские фигуристы будут бороться за право выступать на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Турнир пройдёт с 18 по 21 сентября. Соревновательная часть начнётся 19 сентября. Российские фигуристы примут участие в личных турнирах у мужчин и женщин.
Фигурное катание. Расписание квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026. Пекин:
19 сентября.
Танцевальные пары. Ритм-танец.
Пары. Короткая программа
Женщины. Короткая программа
20 сентября.
Мужчины. Короткая программа
Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.
21 сентября.
Танцевальные пары. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольный танец.
Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе. В женском одиночном турнире примет участие Аделия Петросян, а в мужском Пётр Гуменник, их запасные – Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.
Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.