Гуменник назвал Дикиджи своим любимым фигуристом

Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник прошли блиц-опрос о фигурном катании в ролике образовательного центра «Сириус». Спортсмены рассказали о любимых элементах, программах и фаворите среди фигуристов.
– Прыгать или скользить?
Дикиджи: Прыгать.
Гуменник: Прыгать. Есть риск упасть, и это добавляет интереса.
– Учить новое или катать программу?
Гуменник: Что-то новое учить.
Дикиджи: В моём случае, наверное, резоннее накатать программу, чем выучить что-то новое. Поэтому лучше программу.
Гуменник: Это лучше, но мне неинтересно.
– Любимый фигурист?
Дикиджи: Пётр Гуменник.
Гуменник: Влад Дикиджи.
– Любимая программа?
Гуменник: Новая самая крутая. Каждый год программы всё лучше, поэтому текущая программа.
Дикиджи: У меня нет любимой. Все нравятся.
– Любимый элемент?
Гуменник: Лутц. На нём можно далеко и высоко пролететь и прямо ощутить себя в полёте.
Дикиджи: У меня тоже лутц.
– Идеальный день фигуриста?
Дикиджи: Когда выходишь на лёд, у тебя всё получается, программы легко катаются, ноги не забиты, ты летаешь, и всё супер.
Гуменник: Или день произволки на соревнованиях. На последних.
– Вращаться или прыгать?
Дикиджи: Прыгать.
Гуменник: Конечно, прыгать. Вращаться довольно скучно, ещё и неприятно бывает, когда либелу на большой скорости стоишь, кровь приливает к лицу, к ноге.
Дикиджи: На вращении никто не будет нам хлопать, как бы мы его ни сделали. А четверной все видят, хлопают. Поэтому прыгать, прыгать.
Гуменник: Во вращении долго стоишь в одной позе, восемь оборотов считать надо. Это спортсменам сложно.
Дикиджи: Это мы лучше обрежем.