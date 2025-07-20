Гуменник назвал Дикиджи своим любимым фигуристом

Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник прошли блиц-опрос о фигурном катании в ролике образовательного центра «Сириус». Спортсмены рассказали о любимых элементах, программах и фаворите среди фигуристов.

– Прыгать или скользить?

Дикиджи: Прыгать.

Гуменник: Прыгать. Есть риск упасть, и это добавляет интереса.

– Учить новое или катать программу?

Гуменник: Что-то новое учить.

Дикиджи: В моём случае, наверное, резоннее накатать программу, чем выучить что-то новое. Поэтому лучше программу.

Гуменник: Это лучше, но мне неинтересно.

– Любимый фигурист?

Дикиджи: Пётр Гуменник.

Гуменник: Влад Дикиджи.

– Любимая программа?

Гуменник: Новая самая крутая. Каждый год программы всё лучше, поэтому текущая программа.

Дикиджи: У меня нет любимой. Все нравятся.

– Любимый элемент?

Гуменник: Лутц. На нём можно далеко и высоко пролететь и прямо ощутить себя в полёте.

Дикиджи: У меня тоже лутц.

– Идеальный день фигуриста?

Дикиджи: Когда выходишь на лёд, у тебя всё получается, программы легко катаются, ноги не забиты, ты летаешь, и всё супер.

Гуменник: Или день произволки на соревнованиях. На последних.

– Вращаться или прыгать?

Дикиджи: Прыгать.

Гуменник: Конечно, прыгать. Вращаться довольно скучно, ещё и неприятно бывает, когда либелу на большой скорости стоишь, кровь приливает к лицу, к ноге.

Дикиджи: На вращении никто не будет нам хлопать, как бы мы его ни сделали. А четверной все видят, хлопают. Поэтому прыгать, прыгать.

Гуменник: Во вращении долго стоишь в одной позе, восемь оборотов считать надо. Это спортсменам сложно.

Дикиджи: Это мы лучше обрежем.