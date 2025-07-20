Гачинский: между нами с Плющенко не было острого соперничества или ревности

Бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы Артур Гачинский рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко. В 2012 году Гачинский опередил Плющенко в короткой программе на европейском первенстве в Шеффилде.

«В Шеффилде короткую программу я выиграл, потом Женя [Плющенко] очень хорошо откатал произвольную и выиграл её. Женя для меня с детства был кумиром, казался недостижимой величиной. И когда я у него выиграл короткую, был приятно удивлён, что получается кататься на равных и даже побеждать.

Но честно, между нами не было острого соперничества или тем более ревности. С моей стороны точно. Мы тренировались в разное время, Алексей Николаевич специально разделил. Выходишь на лёд и погружаешься в работу, думать о посторонних моментах некогда», — приводит слова Гачинского Sports.ru.