Гачинский — о переходе от Мишина к Тарасовой: признаю, было сделано не очень красиво

Бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы Артур Гачинский поделился подробностями перехода от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой в олимпийском сезоне-2013/2014.

«Это был один из самых сложных периодов в моей спортивной жизни. Сезон за сезоном шли провалы, не получалось справляться с нервами… Возникло ощущение, что мы с Алексеем Николаевичем зашли в тупик. И я решил дать себе шанс где-то ещё. Позвонил ему посредине сезона, собрал вещи и уехал в Москву. Признаю, что это было сделано не очень красиво. Но на тот момент не видел другого выхода.

Обиделся ли Мишин? Нет. Во всяком случае я не заметил. Мы потом встречались на прокатах, соревнованиях, нормально общались. У меня к Алексею Николаевичу особенное отношение. Он же мне дал не только умения, медали, определённую известность. Он мне дал направление всей жизни.

Почему решил уходить именно к Тарасовой? Изначально я просто попросил её помочь. Мы покатались, и спустя небольшое время она сказала, что готова взяться. Это придало сил, уверенности.

Что меня поразило в Тарасовой: она в жизни один человек, а в тренировочном процессе — абсолютно другой. Вроде только что чаем поила и называла Артурчиком, но вышли на лёд, и моментально переключилась на жёсткую работу. Секунду назад был «сыночек», и вдруг «ты что здесь делаешь, вперёд, работать!» — приводит слова Гачинского Sports.ru.