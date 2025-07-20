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Гачинский — о шоу в Северной Корее: интернета там нет, а я по глупости взял компьютер

Гачинский — о шоу в Северной Корее: интернета там нет, а я по глупости взял компьютер
Артур Гачинский
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Бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы Артур Гачинский рассказал о своём участии в шоу в Северной Корее.

«Несколько лет назад у них был какой-то спортивный праздник, куда позвали несколько фигуристов. Из наших там ещё была Лиза Туктамышева, плюс несколько иностранцев. Катали свои номера, на шоу были полные залы, принимали очень классно. Как там жизнь? Гостиница вполне приличная, а дальше мы без сопровождения никуда и не ходили. Ездили по экскурсиям, например, возлагать цветы их лидеру. Статуя огромная, очень впечатлила.

Интернета там правда нет, даже в гостинице. Но при этом я по глупости взял компьютер, и у меня его никто не забрал. Нам и без интернета было нормально. Получилась дружная компания, не скучали.

Хорошо ли платят в Северной Корее за шоу? Даже очень. За ту работу это была очень хорошая цифра», — приводит слова Гачинского Sports.ru.

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